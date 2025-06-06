В Хакасии участковые уполномоченные полиции спасли мужчину, пострадавшего от сильной потери крови

В Хакасии старшие участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г. Черногорску капитаны полиции Евгений Сергеев и Игорь Прачун оказали первую помощь мужчине 1987 года рождения, пострадавшему от сильной потери крови из ран, которые он предположительно нанёс себе сам.