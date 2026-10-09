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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варицкий об уходе Марченко из «Коламбуса»: «Было предвзятое отношение. Тренер не хотел видеть, что игрок способен созидать и креативить, всех загнал в жесткие рамки»

Бывший генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий высказался о переходе форварда  Кирилла Марченко в « Торонто » из « Коламбуса ».

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