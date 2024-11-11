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Свежие комментарии

  • Вениамин
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«Подгадить Трампу в будущем президентстве»: раскрыта причина мощной атаки ВСУ на Москву

ВСУ попытались атаковать Москву с помощью беспилотников, чтобы добиться эскалации конфликта. Вчера столица подверглась мощной атаке дронов с одной интересной целью: «подгадить збранному президенту США Дональду Трампу».

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