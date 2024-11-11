ВСУ попытались атаковать Москву с помощью беспилотников, чтобы добиться эскалации конфликта. Вчера столица подверглась мощной атаке дронов с одной интересной целью: «подгадить збранному президенту США Дональду Трампу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии