О диспансеризации нужно знать, диспансеризацию нужно проходитьДиспансеризация - это комплекс медицинских услуг, оказываемых в целях проведения медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни, воспитания ответственности граждан за свое здоровье и выявления ряда заболеваний на ранних стадиях.