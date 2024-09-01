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О диспансеризации нужно знать.

О диспансеризации нужно знать.

О диспансеризации нужно знать, диспансеризацию нужно проходитьДиспансеризация - это комплекс медицинских услуг, оказываемых в целях проведения медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни, воспитания ответственности граждан за свое здоровье и выявления ряда заболеваний на ранних стадиях.

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