Шойгу теряет влияние? В Совбезе появился серый кардинал

Совбез в фокусе Администрации Президента: кадровая перестановка или смена вектора? В экспертных кругах активно обсуждаются структурные изменения в Совете безопасности РФ, где за последние месяцы произошёл ряд кадровых назначений.
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