Любопытно, однако

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  • Лариса Поплавская
    А где же сюрприз от наших? У них ведь все под контролем. А на деле то флаги кидают, то беспидотники бомбят, а то сраз..."Так не доставайс...
  • Юрий Ковалев
    Да брехня всё это . Ну разрушили пирс у чё ? Десант без пирса не высадится и не наладит плавучий пирс ? Статью писал ..."Так не доставайс...
  • Игорь Кузнецов
    Вам бы Сталина вернуть и тогда будет порядок. И посмотрите кто такие "олигархи", которые у нас были в 90-х, а сегодня...Время оправдывать...

Бегущие по волнам

Бегущие по волнам

(оголодавшие крысы возвращаются, я предлагаю их просто игнорировать - не ходить на их концерты, не смотреть их дебильные шоу для дебилов средней степени дебильности, не кормить эту предательскую сволоту) ================================================= Блудная творческая интеллигенция, всего пару месяцев назад решительно и гордо со всеми нами размежевавшаяся, чтобы бежать, куда глаза глядят, хоть за тридевять земель, лишь бы больше никогда не иметь с нами ничего общего — проголодалась и соскучилась.

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