Бегущие по волнам

(оголодавшие крысы возвращаются, я предлагаю их просто игнорировать - не ходить на их концерты, не смотреть их дебильные шоу для дебилов средней степени дебильности, не кормить эту предательскую сволоту) ================================================= Блудная творческая интеллигенция, всего пару месяцев назад решительно и гордо со всеми нами размежевавшаяся, чтобы бежать, куда глаза глядят, хоть за тридевять земель, лишь бы больше никогда не иметь с нами ничего общего — проголодалась и соскучилась.