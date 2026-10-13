Президент США Дональд Трамп задумался об отмене прямой трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, которого осудили за массовый расстрел сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году.
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