Байден утвердил проект бюджета штатов без помощи Украине

Николай Птицин

пока радоваться нечему... у них есть обходной маневр... скажут как раньше... цена поставленного хлама украине на утилизацию, намного дешевле отпущенного финансирования на помощь украине и типа у нас есть разница в несколько миллиардов... исходя из ранее выделенного продолжаем поставки по вновь утвержденным расценкам. Такое уже было и конгрессе прокатило