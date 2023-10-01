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Закон и Порядок

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Байден утвердил проект бюджета штатов без помощи Украине

Байден утвердил проект бюджета штатов без помощи Украине

Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине Байден вслед за обеими палатами американского конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.

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Комментарии
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Николай Птицин
пока радоваться нечему... у них есть обходной маневр... скажут как раньше... цена поставленного хлама украине на утилизацию, намного дешевле отпущенного финансирования на помощь украине  и типа у нас есть разница в несколько миллиардов... исходя из ранее выделенного продолжаем поставки по вновь утвержденным расценкам. Такое уже было и конгрессе прокатило
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