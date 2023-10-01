Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине Байден вслед за обеими палатами американского конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.
Байден утвердил проект бюджета штатов без помощи Украине
Комментарии
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Николай Птицин
пока радоваться нечему... у них есть обходной маневр... скажут как раньше... цена поставленного хлама украине на утилизацию, намного дешевле отпущенного финансирования на помощь украине и типа у нас есть разница в несколько миллиардов... исходя из ранее выделенного продолжаем поставки по вновь утвержденным расценкам. Такое уже было и конгрессе прокатило
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