Жителя Краснодара арестовали за распространение фейков о ВС РФ

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре предъявили обвинение местному жителю в семи эпизодах распространения заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, он арестован.
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