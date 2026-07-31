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ТАСС

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Жителя Краснодара арестовали за распространение фейков о ВС РФ

Жителя Краснодара арестовали за распространение фейков о ВС РФ

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре предъявили обвинение местному жителю в семи эпизодах распространения заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, он арестован.

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