Русский климатолог Владимир Семёнов объяснил, как изменение климата отразится на погоде в нашей стране.
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