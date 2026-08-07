Прибыль Block от биткоин-экосистемы упала на 31%, несмотря на рост общей прибыли компании на 25%

Валовая прибыль сегмента Bitcoin Ecosystem компании Block во втором квартале 2026 года снизилась на 31% год к году, до $72 млн — это единственная категория из трёх бизнес-направлений компании, показавшая сокращение, тогда как совокупная валовая прибыль Block выросла на 25%, до $3,166 млрд.