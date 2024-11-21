Эксперты рассказали о получивших ипотеку россиянах

Из общего числа тех, кто воспользовался специальными программами на покупку жилья, 70% составили медицинские работники, еще 13% — педагоги, 10% — участники специальной военной операции, около 7% — представители правоохранительных органов.
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