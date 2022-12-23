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Непомнящий о переходе в Азию: «Нужно ждать до последнего. УЕФА от нас наотрез не отказывается, насколько я знаю»

Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе РФС в Азию. «Если есть сигнал о том, что Европа наотрез отказывается от нас, то, конечно, нужно что-то предпринимать.

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