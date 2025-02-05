Жительницу Крыма будут судить по делу о госизмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Жительница Ялты предстанет перед судом по делу о госизмене, ее обвиняют в том, что она, будучи в Ирландии, перевела средства для финансирования ВСУ, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.