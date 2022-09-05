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"Проклятие кармы": 3 знакам зодиака звезды сулят массу страданий и бед в ближайшие дни

"Проклятие кармы": 3 знакам зодиака звезды сулят массу страданий и бед в ближайшие дни

Астрологи определили, каким именно знакам зодиакального круга слияние с Ураном сулит массу страданий в ближайшие два дня.

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