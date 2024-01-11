Пугачева разгромила собственный хит «Миллион алых роз»

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Автор музыки к знаменитой песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» Раймонд Паулс рассказал, что на самом деле певица никогда не любила свой хит и просила внести в него правки после того как услышала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии