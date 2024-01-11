ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Пугачева разгромила собственный хит «Миллион алых роз»

Пугачева разгромила собственный хит «Миллион алых роз»

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Автор музыки к знаменитой песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» Раймонд Паулс рассказал, что на самом деле певица никогда не любила свой хит и просила внести в него правки после того как услышала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх