Владимир Лебедев написал статью к годовщине Героической обороны Тулы

История страны — фундамент государства. Нельзя строить дом на треснутом, разрушенном фундаменте. Сейчас страна переживает последствия переписывания истории государства Российского, особенно ее советского периода, начавшегося в хрущевские времена и особенно усилившегося в годы перестройки и последующие времена.