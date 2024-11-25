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Тульские новости

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Владимир Лебедев написал статью к годовщине Героической обороны Тулы

Владимир Лебедев написал статью к годовщине Героической обороны Тулы

История страны — фундамент государства. Нельзя строить дом на треснутом, разрушенном фундаменте. Сейчас страна переживает последствия переписывания истории государства Российского, особенно ее советского периода, начавшегося в хрущевские времена и особенно усилившегося в годы перестройки и последующие времена.

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