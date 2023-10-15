Рост цен на новостройки в России замедлился

Рост цен на новостройки в России немного замедлился. Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в октябре составила 155,8 тысячи рублей за квадратный метр, что на 2,4 процента больше, чем в прошлом месяце.