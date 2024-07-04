Дмитрий Медведев сравнил Гражданскую войну в США с конфликтом на Украине

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что конфликты между северных штатов США и Конфедерации южных во время Гражданской войны 1861-1865 годов имеют существенные аналогии с текущей ситуацией на Украине.
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