После квартального отчёта Tesla акции компании и китайских конкурентов упали в цене

На квартальном мероприятии Tesla глава автопроизводителя Илон Маск (Elon Musk) выражал серьёзную озабоченность положением дел в мировой экономике, вспоминая о предбанкротном состоянии американских автогигантов в 2009 году и сравнивая собственную компанию с большим кораблём, который может затонуть при определённых неблагоприятных условиях.
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