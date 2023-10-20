После квартального отчёта Tesla акции компании и китайских конкурентов упали в цене

На квартальном мероприятии Tesla глава автопроизводителя Илон Маск (Elon Musk) выражал серьёзную озабоченность положением дел в мировой экономике, вспоминая о предбанкротном состоянии американских автогигантов в 2009 году и сравнивая собственную компанию с большим кораблём, который может затонуть при определённых неблагоприятных условиях.