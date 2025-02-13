Ethereum копирует модель поведения образца 2021 года

Ethereum демонстрирует признаки повторения динамики 2021 года, несмотря на текущую коррекцию. В 2021 году ETH взлетел с уровней ниже $500 до пика около $4,500 после периода консолидации в конце 2020, а сейчас, в 2025 году, криптовалюта торгуется примерно на уровне $2,000 после значительного спада.