Израиль поразил около 290 целей "Хезболлы" за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Среди пораженных целей оказались тысячи пусковых установок и дополнительные объекты террористической инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии