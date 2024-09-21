Израиль поразил около 290 целей "Хезболлы" за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Среди пораженных целей оказались тысячи пусковых установок и дополнительные объекты террористической инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана.