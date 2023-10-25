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Овечкин стал первым в истории НХЛ хоккеистом, забросившим 300 шайб в большинстве

Овечкин стал первым в истории НХЛ хоккеистом, забросившим 300 шайб в большинстве

Александр Овечкин, российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», забросил шайбу в большинстве в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, установив уникальный рекорд.

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