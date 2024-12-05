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  • Walery
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    А в России подешевеют 🤣На Украине спрогн...

42-летняя актриса показала тело в бикини без фотошопа

42-летняя актриса показала тело в бикини без фотошопа

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра показала внешность в купальнике без фотошопа. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,2 миллиона подписчиков.

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