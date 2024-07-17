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На оживлённом перекрёстке в центре Челябинска автомобиль провалился в яму

На оживлённом перекрёстке в центре Челябинска автомобиль провалился в яму

ДТП случилось на пересечении проспектов Свердловского и Победы.И снова яма на челябинской дороге. На это раз без пострадавших не обошлось — в неё угодил легковой автомобиль.

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