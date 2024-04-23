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Экомарафон по сбору макулатуры начался в Подмосковье

Экомарафон по сбору макулатуры начался в Подмосковье

Экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» снова стартовала в Подмосковье. Руководитель марафона Сергей Скоробогатов рассказал в эфире «360» о мероприятии и его значении в деле сохранения природы.

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