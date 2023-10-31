Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

Израильская сторона перешла к третьему этапу войны с палестинским исламистским движением ХАМАС. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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