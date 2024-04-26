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Китай

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США пытаются вбить клин в партнерство России и Китая -- МИД РФ

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Вашингтон пытается вбить клин в стратегическое партнерство между Москвой и Пекином, но российско-китайские отношения не подвержены влиянию внешней конъюнктуры, заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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