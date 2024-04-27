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Мигранты устроили передел в подмосковном Видном: Под руку попал подросток

Мигранты устроили передел в подмосковном Видном: Под руку попал подросток

В городе Видное Подмосковья мигранты устроили передел. Под руку банде попал подросток. Судя по кадрам, представленным в ТГ-каналах, столкновение было довольно серьёзным - плитка парадной забрызгана кровью.

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