Мигранты устроили передел в подмосковном Видном: Под руку попал подросток

В городе Видное Подмосковья мигранты устроили передел. Под руку банде попал подросток. Судя по кадрам, представленным в ТГ-каналах, столкновение было довольно серьёзным - плитка парадной забрызгана кровью.
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