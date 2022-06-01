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НАТО поставило финнов и шведов на счётчик — у них месяц на ответ Турции

НАТО поставило финнов и шведов на счётчик — у них месяц на ответ Турции

Запад убедился в бесполезности давления на Анкару и будет давить на Стокгольм и Хельсинки Дмитрий Родионов На фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (в центре) во время пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто (слева) и министром иностранных дел Швеции Анн Линде (справа) (Фото: AP Photo /Olivier Matthys/TASS) Материал комментируют: Андрей Милюк   Геворг Мирзаян Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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