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В этой статье поговорим о том, какие шаги нужно сделать новым автомобильным компаниями в России для того, чтобы создать автомобиль отечественного производства

В этой статье поговорим о том, какие шаги нужно сделать новым автомобильным компаниями в России для того, чтобы создать автомобиль отечественного производства

﻿﻿Здравствуйте, дорогие читатели! Каким бы противоречивым ни был 2022 год, он подарил нам автомобильные бренды, которые, вероятно, не появились бы при других обстоятельствах.

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