Кургинян назвал Трампа «превращенной формой»

Президент США Дональд Трамп представляет собой по существу нечто диаметрально противоположное его внешнему образу и его заявлениям и что можно назвать «превращенной формой» по Гегелю, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 февраля в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии