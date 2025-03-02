Кургинян назвал Трампа «превращенной формой»

Президент США Дональд Трамп представляет собой по существу нечто диаметрально противоположное его внешнему образу и его заявлениям и что можно назвать «превращенной формой» по Гегелю, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 февраля в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».