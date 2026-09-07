Мизулина решила проверить Миронову из-за скандальной рекламы с могилой

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина решила проверить блогершу Анастасию Миронову из-за скандальной рекламы средства для волос, в которой было изображение могилы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стас Пьеха высказ...
- Дана Борисова наз...
- АЗ Покинувшая Россию...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым