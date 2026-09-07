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Рамблер

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Мизулина решила проверить Миронову из-за скандальной рекламы с могилой

Мизулина решила проверить Миронову из-за скандальной рекламы с могилой

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина решила проверить блогершу Анастасию Миронову из-за скандальной рекламы средства для волос, в которой было изображение могилы.

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