Пользователь Reddit смог угадать победителя Супербоула впервые за 17 лет

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул-2024, обыграв «Сан-Франциско» (25:22). Пользователь Reddit под ником u/im_THIS_guy каждый год пишет аналитические посты с раскладами на финальный матч и дает свой прогноз, но делает это неудачно – юзер не мог угадать победителя 16 дет подряд.