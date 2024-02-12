Пользователь Reddit смог угадать победителя Супербоула впервые за 17 лет

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул-2024, обыграв «Сан-Франциско» (25:22). Пользователь Reddit под ником u/im_THIS_guy каждый год пишет аналитические посты с раскладами на финальный матч и дает свой прогноз, но делает это неудачно – юзер не мог угадать победителя 16 дет подряд.
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