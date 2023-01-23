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Myśl Polska: Обещания Варшавы помочь восстановить Украину принесут разочарование

Myśl Polska: Обещания Варшавы помочь восстановить Украину принесут разочарование

Политический обозреватель Станислав Белень выступил с утверждением о том, что заявления западных государств о планах оказать поддержку в отстраивании украинской инфраструктуры по завершению противостояния вызовут исключительно разочарование.

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