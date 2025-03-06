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Боец ВС России с позывным Покемон вызвал солдат ВСУ на поединок

Боец ВС России с позывным Покемон вызвал солдат ВСУ на поединок

Русский боец с позывным Покемон призвал ВСУ воевать с военными, а не с мирным населением.Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Покемон призвал солдат ВСУ вести боевые действия с военными, а не с мирным населением.

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