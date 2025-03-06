Боец ВС России с позывным Покемон вызвал солдат ВСУ на поединок

Русский боец с позывным Покемон призвал ВСУ воевать с военными, а не с мирным населением.Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Покемон призвал солдат ВСУ вести боевые действия с военными, а не с мирным населением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии