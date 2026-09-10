Карасин: Киев ударяет по гражданам, переговоры под вопросом

ВСУ атаковали набережную Сочи с помощью безэкипажных катеров, в результате чего пострадали 28 человек, включая двоих детей.
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