ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

Аналитики ожидали паузы из‑за инфляционных рисков и ослабления рубля Банк России на пятничном заседании совета директоров оставил ключевую ставку без изменений — она по‑прежнему составляет 14% годовых.
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