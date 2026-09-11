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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

Аналитики ожидали паузы из‑за инфляционных рисков и ослабления рубля Банк России на пятничном заседании совета директоров оставил ключевую ставку без изменений — она по‑прежнему составляет 14% годовых.

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