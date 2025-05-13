Полпред Жога определил дату проведения третьего форума «Патриоты Урала» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая, ФедералПресс. Третий Форум волонтеров и гражданских активистов УрФО «Патриоты Урала» пройдет по инициативе полпреда Артема Жоги в Президентском центре Бориса Ельцина 27 июня 2025 года.
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