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Русское оружие

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❗️⚡️Польский F-16С едва не сбил украинский МиГ-29A во время залета на территорию Польши российской крылатой ракеты Х-101 30 июня, заявил командующий Оперативного командования ВС Польши генерал-майор Иренеуш Новак.

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