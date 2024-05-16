Тротуары асфальтируют на улице Чайковского в Иркутске

В Иркутске по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” капитально ремонтируют городские улицы. В этом году году в областном центре обновят более 19 километров проезжей части, сообщили в администрации города.
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