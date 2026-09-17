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Царьград

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В Забайкалье в дни голосования испортится погода

В Забайкалье в дни голосования испортится погода

Забайкальский край в период проведения Единых дней голосования ожидает ухудшение погодных условий. Ведущий синоптик Читинского гидрометцентра Надежда Щевелева в беседе с «МК в Чите» 17 сентября сообщила, что если пятница, 18 сентября, ещё обойдётся без осадков, то уже к воскресенью, 20 сентября, вероятность их выпадения заметно увеличится.

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