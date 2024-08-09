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В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия

В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия

Власти Липецкой области решили отменить в регионе все развлекательные мероприятия. «Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия», — написал в своём Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

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