В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия

Власти Липецкой области решили отменить в регионе все развлекательные мероприятия. «Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия», — написал в своём Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
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