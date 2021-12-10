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20 животных, которые ненавидят Новый год и все, что с ним связано

20 животных, которые ненавидят Новый год и все, что с ним связано

Новый год и Рождество — пожалуй, самое счастливое и чудесное время года для большинства людей… но только не для животных! Наши четвероногие друзья сходят с ума от всей этой предпраздничной суеты и ярких украшений, которыми нельзя поиграться.

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