Сводка СВО за 19 сентября

Российские военные продолжают ликвидацию котла, в который боевики ВСУ попали на северо-востоке Харьковской области.
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