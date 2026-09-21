Трамп призвал к урегулированию украинского конфликта и предупредил о глобальных последствиях

Президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему урегулированию украинского конфликта, подчеркнув в своём последнем сообщении в соцсети «Ведомости», что украинские военные действия повредили нефтеперерабатывающие заводы, что негативно сказывается на мировых ценах на топливо.