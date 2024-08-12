Ростех создал носимый комплекс РЭБ «Сурикат» для защиты личного состава

Фото: «Росэлектроника» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на форуме «Армия-2024» мобильную мини-систему радиоэлектронной борьбы «Сурикат-О/П» для защиты личного состава от беспилотников, в том числе FPV-дронов.
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