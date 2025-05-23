На краю между жизнью и смертью: «Крылья Советов» прошли лицензию РПЛ, но что будет дальше

В РФС состоялось заседание, на котором определялось получение клубами лицензии РПЛ. По итогам мероприятия, «Крылья Советов» прошли лицензирование, предоставив все необходимые документы, несмотря на задолженность в 1 млрд РПЛ.
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