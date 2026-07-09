Пенсия в 14 тысяч, обман близких, венерические заболевания и прощение после измены: как сейчас живет звезда 90-х Екатерина Семенова

Исполнительница хитов «Школьница» и «Чтоб не пил, не курил» Екатерина Семенова, чьи песни в 90-е знала вся страна, сегодня живет на скромную пенсию в 14 тысяч рублей и продолжает гастролировать, чтобы обеспечивать себя и близких.
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