Пенсия в 14 тысяч, обман близких, венерические заболевания и прощение после измены: как сейчас живет звезда 90-х Екатерина Семенова

Исполнительница хитов «Школьница» и «Чтоб не пил, не курил» Екатерина Семенова, чьи песни в 90-е знала вся страна, сегодня живет на скромную пенсию в 14 тысяч рублей и продолжает гастролировать, чтобы обеспечивать себя и близких.