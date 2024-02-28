Fire Flux Esports вышла в четвертьфинал турнира MLBB на Играх Будущего

Завершились все матчи 1/8 финала турнира по YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего. Турецкий коллектив Fire Flux Esports не оставил шансов BURN X FLASH из Камбоджи и вышел в четвертьфинал фиджитал-турнира.
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